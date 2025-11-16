Hombres armados amenazan cinco bares en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La noche del sábado se registró una serie de hechos violentos en Salamanca, cuando sujetos encapuchados y fuertemente armados irrumpieron de manera coordinada en al menos cinco bares, donde dejaron cartulinas con mensajes de advertencia y realizaron presuntas detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con información extraoficial, los individuos descendieron de varios vehículos, colocaron las cartulinas sin mediar palabra y, en dos de los establecimientos, efectuaron disparos al aire antes de huir con rumbo desconocido.

Los ataques se presentaron en dos bares ubicados sobre la Avenida Faja de Oro, otros dos en la Avenida Leona Vicario, así como uno más en la colonia El Monte, provocando una intensa movilización de corporaciones de seguridad municipales y estatales en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades implementaron operativos de patrullaje y vigilancia tras la serie de agresiones, mientras se investiga el contenido de los mensajes.