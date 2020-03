La Sombra busca un poco de ayuda: tiene Leucemia

Irapuato, Guanajuato

“Soy La Sombra es porque hay gente que ni te conoce te ignora”, así se expresó un joven de 27 años originario de Toluca que padece de leucemia y que, por distintas razones, llegó a Irapuato a vivir y pedir dinero a cambio de una pelota o un simple abrazo.

“Tengo cáncer te da pena”, dijo La Sombra al referirse a un cartelón que se puso en el pecho para darse a conocer y buscar la solidaridad de las personas que pasan a su alrededor, pues por el padecimiento que tiene le es difícil tener un empleo de tiempo completo.

La Sombra, se encuentra en la plazuela Miguel Hidalgo en el centro de Irapuato, trae una máscara de luchador que usa para ocultar su identidad, pues dijo sentirse agredido o discriminado por su condición física.

“Cuando llegue a Irapuato, llegue con miedo, hay que gente que se aprovecha de esto, yo tengo leucemia…hay gente que está más mal que yo, pelotas que yo de, sé que son niños que van a ir jugando con sus papás; buscó a quien hacer mandados de llevar, desgraciadamente no me ha ido muy bien, pero la gente de Irapuato no te deja solo” dijo el joven.

¿Qué es la leucemia?

La leucemia es una enfermedad de la sangre en la que la médula ósea produce glóbulos blancos anómalos, denominados células blásticas leucémicas o células de leucemia. … Por tratarse de una proliferación de células inmaduras y anómalas en la sangre, la leucemia se considera un cáncer de la sangre