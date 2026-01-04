La Sierra de Pénjamo: un tesoro natural

Pénjamo, Guanajuato.- Entre caminos de terracería, laderas verdes y cielos abiertos, la Sierra de Pénjamo se levanta como uno de los pulmones naturales más importantes del suroeste de Guanajuato. Su extensión cruza silenciosamente los municipios de Pénjamo, Cuerámaro y Manuel Doblado, regalando postales de gran belleza y, al mismo tiempo, cumpliendo una función vital para el equilibrio ambiental de la región.

Este macizo serrano forma parte de la Cuenca Lerma–Chapala, una de las regiones hidrológicas más relevantes del país. Gracias a sus suelos, barrancas y zonas de infiltración, la sierra contribuye de manera significativa a la recarga de los acuíferos Río Turbio y Pénjamo–Abasolo, fuentes esenciales de agua para comunidades rurales, actividades agrícolas y el desarrollo de la zona.

Más allá de su importancia hídrica, la Sierra de Pénjamo es un santuario de biodiversidad. Entre sus cerros y matorrales habitan especies como culebras y alicantes, además de ser un espacio clave para la fauna silvestre del Bajío. En lo alto del cielo pueden observarse águilas reales, aguilillas cola blanca y halconcillos, mientras que en las zonas bajas y de transición se refugian codornices y el tlacoyote, también conocido como tejón, una especie emblemática de los ecosistemas semiáridos.

La sierra cambia de rostro con las estaciones: en temporada de lluvias, el paisaje se cubre de tonos verdes intensos y flores silvestres; en época seca, la tierra rojiza y los cactus revelan la fortaleza de un ecosistema que ha aprendido a resistir. Cada amanecer y atardecer ofrece un espectáculo natural que recuerda la estrecha relación entre el ser humano y la naturaleza.

Hoy, la Sierra de Pénjamo enfrenta el reto de ser protegida y valorada. La conservación de su flora y fauna es clave para mantener la riqueza natural del estado y garantizar el agua para las futuras generaciones. Cuidar este hábitat es una responsabilidad compartida que implica respeto, conciencia ambiental y acciones responsables.

La Sierra de Pénjamo no solo es un paisaje: es vida, es agua y es patrimonio natural de Guanajuato.

Cuidemos el hogar de estas especies y preservemos la riqueza que nos rodea.