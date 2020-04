La ruta 6 y 8 son el escenario perfecto para Linda

Irapuato, Guanajuato.- Hace 10 años Linda mejor conocida como “Linkrys” comenzó a tocar las percusiones en los camiones debido a la necesidad que tenia de sacar adelante a su primera hija.

La irapuatense con aspiraciones y sueños decidió dejar la carrera de Administración para dedicarse a lo que en realidad le gusta que es la música.

Tras la presión social por parte de su familia y ver que linda quería tocar en los camiones, contó una anécdota.

“Una tarde fuera de la refresquería el submarino ubicada en el centro estábamos tocando mis amigos y yo cuando en un momento volteo y veo pasar a mi abuelita, ella me ve y se para enfrente de mi y comienza a llorar, después de unos minutos se fue, al día siguiente la veo y le pregunte que fue lo que paso a lo que ella respondió con un: -Yo esperaba mas de ti, que hicieras algo mejor con tu vida- dejándome muy triste en ese momento”.

Linda ya estaba estudiando la carrera de Administración de empresas y ella jamás se vio pasando el resto de vida frente a una computadora.

Por ese mismo motivo a su familia le costó mucho trabajo asimilar la situación ya que su mamá también le decía que se dedicara a otra cosa.

“Lo que mi familia no entendía es que eso es lo que a mi me gusta y me apasiona” dijo.

Al paso de los años la familia de Linda lo entendió y la apoyaron ante su decisión, incluso recuerda con mucho cariño una ocasión en la que su abuelita la presumió orgullosa.

“Un día iba tocando en el camión, de repente mi abuelita se subió y se sentó a lado de una señora y le dijo muy orgullosa a la señora -esa que canta es mi nieta- “

Y la irapuatense atesora mucho ese momento en su corazón.

Al igual que la música, otra de sus pasiones son las artesanías y ahora con su segundo hijo es a lo que de dedica, fabrica todo tipo de accesorios para hombres y mujeres.

Linda concluye con esta frase: “Luchen y vivan por sus sueños”.

Así como ella lo hizo y ahora tiene una vida plena, feliz, donde tiene una familia hermosa y un esposo que la ama, una vida en la que se dedica a tocar en los camiones y lo seguirá haciendo el tiempo que Dios le permita.