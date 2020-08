La Llorona en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Marielena Fernández y Adrian Zamora contaron cómo fue su experiencia sobrenatural aquella noche del 89.

“Era una noche fría cuando nos encontrábamos viviendo en la calle 5 de febrero casi esquina con Manuel Acuña cuando eran aproximadamente las 2 de la mañana, nuestra recámara se encontraba hacia la calle y una ventana muy grande decoraba la habitación; Se sabe que está calle es una vía muy transitada y a mi esposo y a mi se nos hizo raro no escuchar ni un solo ruido en la calle, un silencio que jamás voy a poder explicar; De repente se escucha un lamento horrible y no el que la gente dice cotidianamente; solo se escuchaba fuerte y claro “Ayyyyyyyyyyyy”, lamentó que venía acompañado de una luz blanca que en aquel entonces no era usual por no decir que inexistente , al pasar todo eso se volvió a quedar todo en silencio y a los pocos instantes todos los perros cercanos comenzaron a ladrar, fue algo muy impactante que mi esposo y yo escuchamos y sentimos”, relató.