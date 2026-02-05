La Filarmónica Mahler emociona a Irapuato en el Festival “Somos Eraitzicutzio”

Irapuato, Guanajuato.- En una noche en la que la música y la historia convergieron, la Filarmónica Mahler cautivó a las y los asistentes con una presentación magistral en el emblemático Patio de la Presidencia Municipal.

Como parte de las actividades más destacadas del Festival de la Ciudad “Somos Eraitzicutzio”, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reafirmó el compromiso de su Administración con la difusión de la alta cultura y el aprovechamiento de los espacios públicos como puntos de encuentro social.

Bajo la batuta de su director, José Guillermo Silva García, la orquesta inició la velada con una cuidada selección de piezas clásicas, preparando el oído del público con armonías que resaltaron la acústica natural del recinto. La atmósfera íntima del patio permitió que cada nota resonara con claridad excepcional, generando un vínculo directo entre músicos y audiencia.

El programa incluyó obras como Verano de Vivaldi, Pequeña serenata de Mozart, Himno a la Alegría de Beethoven, Aragonesa de Bizet y Danzas Polovtsianas de Alexander Borodin, marcando un inicio solemne y vibrante de la noche.

El momento cumbre llegó con la interpretación de fragmentos seleccionados de Carmina Burana, entre ellos O Fortuna, Fortuna plango vulnera, Ecce gratum, Amor volat undique, In trutina y Tempus est iocundum.

Con la potencia de los metales y la energía de las percusiones, la Filarmónica Mahler transportó a las y los presentes a un viaje sensorial cargado de fuerza, drama y emoción, cerrando la noche con una ovación de pie que se prolongó por varios minutos.