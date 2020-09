La educación en línea: Un reto para las comunidades de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En las comunidades de Irapuato está siendo un reto educar a los cientos de alumnos que regresaron a clases la semana pasada, preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Los alumnos de las comunidades como Rivera de Guadalupe, San José de los Naranjos, Ex hacienda de Márquez, Nueva colonia el Copalillo, San Antonio de Chico y muchas más comentaron lo afectados que se sienten ante la adversidad de la pandemia.

“Realmente me da mucha pena contarlo, pero no sé leer y ahorita que mi hijo de la primaria me pide ayuda, para mi es mucho problema, entre mis otros hijos se ayudan para sacar los estudios”, comentó Adelina.

Por otro lado, algunas familias de la comunidad de Rivera de Guadalupe comentaron que los canales de “Aprende en Casa” para que los niños aprendan no se ven.

“Nosotros lo único que queremos es que esto termine para que nuestros hijos no sufran lo mismo que uno, que ellos tengan todos los estudios para ser los mejores en su trabajo”, concluyó Adelina.