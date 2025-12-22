Vinculan a proceso por homicidio a capitalino que también era “lupio”

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Mahicol “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, ocurrido el 18 de julio de 2024 en la calle Tepetapa, en una zona céntrica cercana a la antigua estación del ferrocarril. Lo capturaron este diciembre al ser parte de una banda de ladrones de material minero, conocidos como “Lupios”

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado a un establecimiento comercial y disparado directamente contra la víctima, causándole la muerte, para luego huir del lugar en un vehículo en el que lo esperaban tres hombres más.

Dos días después, esos tres cómplices fueron detenidos por elementos de la policía municipal: Santiago, de 21 años; Christian, de 33; y Valentín, de 52, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, al igual que la unidad de alquiler en la que viajaban, ya que presuntamente están relacionados con un suceso registrado en la calle Tepetapa.

La Policía Municipal realizaba recorridos de prevención y vigilancia por la carretera a Marfil. Vieron que un vehículo era conducido de forma imprudente. Para evitar riesgos, se le marcó el alto al conductor, quien hizo caso omiso y continuó su marcha hacia Lindavista.

Con el apoyo del C-4, lograron interceptar el vehículo en las inmediaciones de la capilla. Al acercarse, vieron que el copiloto arrojó algo al piso, mientras que uno de los pasajeros intentó esconder algo más en uno de sus bolsillos.

De acuerdo con el protocolo legal, se procedió a realizar una inspección preventiva. Al conductor, de nombre Santiago, se le encontraron nueve dosis de presunta droga cristal y 5 mil 400 pesos en efectivo que llevaba en una cangurera. Al copiloto, identificado como Christian, de 33 años, se le encontró un envoltorio con polvo blanco en una bolsa del pantalón y dos más cerca de sus pies. Al otro pasajero, de nombre Valentín, se le encontró otro envoltorio con presunta droga cristal.

Los tres sujetos fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Municipal, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al realizar las indagatorias correspondientes, supieron que acompañaron al que disparó contra el hombre en la papelería.

No andaba muerto: andaba de “lupio”

En la madrugada del 12 de diciembre, mientras la ciudad celebraba a la Guadalupana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a varios hombres en el interior de la Mina Santa Cecilia, en la comunidad de Mineral del Cubo, por su probable participación en el delito de robo de mineral.

Se les trasladó a la Comisaría de Policía Municipal y junto con lo robado quedaron a disposición del Ministerio Público. Derivado del proceso y del cruce de información en bases de datos oficiales, se confirmó que uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, relacionado con hechos ocurridos el 18 de julio de 2024 en una papelería ubicada en la calle Tepetapa.

Se trataba del Mahicol, quien cuando no mataba se dedicaba a robar. Fue presentado ante un Juez, quien dictó prisión preventiva y fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.