Inflación repuntó a 3.42 por ciento: primera quincena de septiembre

Ciudad de México.- El banco central Banxico explicó que la inflación repuntó a 3.42 por ciento en la primera quincena de septiembre, por el alza en jitomate, cebolla y bebidas alcohólicas. El Banco de México también informó que mantuvo su tasa de interés en 6.5 por ciento por tercera reunión consecutiva.

Dentro del panorama económico de México, el banco central también señaló que los precios de los servicios siguen bajando más lento de lo esperado y se prevé que la inflación siga bajando, aunque a un ritmo menor, y que cierre el año esté por debajo de 4 por ciento.

En su comunicado, el banco aclaró que su política monetaria no tiene que reaccionar de forma automática a lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed, ahora encabezada por Kevin Warsh, volvió a subir sus tasas este mes.

La diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos se redujo a 2.5 puntos porcentuales, siendo el nivel más bajo desde que Banxico usa la tasa interbancaria a un día como referencia; hace tres años, la diferencia era de seis puntos.