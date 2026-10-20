Karatecas de Manuel Doblado ganan ocho medallas en Campeonato Mundial en Argentina

Manuel Doblado, Guanajuato.- Alumnos de la escuela de Karate Do Senchi Nakama, de Manuel Doblado, obtuvieron ocho medallas durante su participación en el Campeonato Mundial de Artes Marciales, realizado del 9 al 11 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Los deportistas consiguieron tres primeros lugares, un segundo y cuatro terceros, además de un quinto lugar en sus respectivas categorías.

La delegación estuvo integrada por 14 alumnos y dos maestros, quienes viajaron a Argentina para participar en la competencia internacional.

Tres karatecas de Manuel Doblado obtuvieron el primer lugar

Los resultados de los participantes de la escuela Senchi Nakama fueron los siguientes:

Primer lugar:

Ramsés Lara.

Ángela Sofía Zamudio.

Yoshua Mateo Domínguez.

Segundo lugar:

Valeria Serrano.

Tercer lugar:

Juan Francisco Domínguez.

Melany Estefanía Aguilar.

Ricardo Reyes.

Valeria Serrano.

Quinto lugar:

Manuel Domínguez.

Entre los resultados destacó Valeria Serrano, quien obtuvo dos medallas al conseguir el segundo y tercer lugar en sus respectivas competencias.

Ayuntamiento destinó 30 mil pesos para apoyar a los participantes

Para facilitar la participación de los alumnos en el campeonato, el Ayuntamiento de Manuel Doblado aprobó un presupuesto de 30 mil pesos destinado a apoyar los gastos de los boletos de avión de los 14 alumnos y dos maestros.

Además, el Gobierno Municipal proporcionó los uniformes que utilizaron los deportistas durante la competencia.

Tras el regreso de la delegación, el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, felicitó a los participantes por los resultados obtenidos y destacó la importancia del deporte en la formación de niñas, niños y jóvenes.

El alcalde señaló que la práctica de las artes marciales representa una oportunidad para desarrollar proyectos de vida, fortalecer la disciplina y promover hábitos saludables.

Reconocen desempeño de alumnos de Senchi Nakama

José Amado González Guzmán, director de la escuela de Karate Do Senchi Nakama, reconoció el desempeño de los alumnos durante el campeonato mundial.

También agradeció el respaldo de las autoridades municipales, al considerar que este apoyo representa una oportunidad para fortalecer la preparación deportiva de niñas, niños y jóvenes de Manuel Doblado.

La participación en Buenos Aires permitió a los integrantes de Senchi Nakama competir internacionalmente y regresar a su municipio con ocho medallas y un quinto lugar.