Huanímaro conmemora lucha contra el cáncer de mama con taller de prevención

Huanímaro, Guanajuato.- En el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, el Gobierno Municipal de Huanímaro realizó un taller informativo sobre prevención y detección oportuna de esta enfermedad, con la participación de trabajadoras de distintas dependencias municipales y personal del sector salud.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio de la Casa de la Cultura, organizada por la administración municipal 2024-2027, a través de la Coordinación de la Mujer Huanimarense, con el propósito de promover la concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de identificar oportunamente cualquier alteración.

En el encuentro participaron mujeres de diferentes direcciones y áreas de la administración municipal, así como personal del Hospital Comunitario, Centro Gerontológico y DIF Municipal.

Destacan importancia de la prevención y detección oportuna

Durante su intervención, la presidenta municipal, Laura Villalpando Arroyo, destacó la importancia de adoptar hábitos saludables para reducir los factores de riesgo asociados con el cáncer de mama.

Señaló que mantener un peso adecuado, realizar actividad física de manera cotidiana, llevar una alimentación saludable y evitar el consumo de alcohol y tabaco son medidas que contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

“No minimicemos por pequeña que parezca una señal de nuestro cuerpo para autoexplorarnos y acudir a cualquier unidad de salud”, expresó la alcaldesa.

Explican cómo realizar la autoexploración mamaria

Como parte de la jornada conmemorativa, Rogelio Carrillo Sáenz, médico del DIF Municipal y ponente del taller, explicó la importancia de que las mujeres conozcan su cuerpo y permanezcan atentas a posibles cambios en sus mamas.

Indicó que la autoexploración puede realizarse a partir de los 20 años, una vez al mes, preferentemente durante los primeros siete días posteriores a la menstruación. En el caso de las mujeres que ya no menstrúan, recomendó elegir un día fijo de cada mes.

“Primero hay que conocerse, observar cualquier cambio: presencia de bultos, secreciones, enrojecimiento, alteración en la textura o color de la piel. Después, se palpa con los tres dedos desde el exterior hacia el centro, cubriendo toda la mama y la axila”, explicó.

El médico aclaró que no todas las alteraciones en las mamas representan cáncer, debido a que también existen enfermedades benignas. Sin embargo, insistió en que cualquier cambio debe ser valorado por personal médico.

Asimismo, señaló que las mujeres de entre 25 y 39 años pueden recibir una exploración clínica de mama por parte del personal de salud.

La autoexploración permite familiarizarse con las características habituales de las mamas, pero no sustituye las revisiones clínicas ni los estudios de detección indicados por profesionales de la salud.

Autoridades municipales participan en la conmemoración

En el taller estuvieron presentes el síndico municipal, Gustavo Núñez Andrade, así como los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera y Baltazar Rosales García.

También asistieron Alejandra Rivera Acevedo, encargada del Instituto de la Mujer Huanimarense, y la doctora Raisa Elena Martínez Vargas, del Hospital Comunitario.

Con esta actividad conmemorativa, el municipio buscó fortalecer la información sobre el cáncer de mama entre las trabajadoras de las distintas dependencias, así como promover la atención médica oportuna y el reconocimiento de posibles señales de alerta.