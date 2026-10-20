Brujería y hechicería en el Guanajuato colonial: exponen charla en León

León, Guanajuato.- La herbolaria y la medicina tradicional, que eran parte del saber de los pueblos, pero desde la perspectivas religiosa de la Nueva España –la colonia-, señaló Pablo Eduardo Pérez Joya, historiador e investigador de la Oficina de la Crónica Municipal de Celaya, en la ponencia “Brujería y Hechicería en el Guanajuato novohispano”, presentada en el Patio Cívico del Archivo Histórico Municipal de León.

Fue la oportunidad de acercarse a un tema que permite comprender distintas dimensiones de la sociedad novohispana: los conocimientos sobre las plantas, las prácticas de sanación, las creencias sobrenaturales y las ideas que, durante los siglos XVI y XVII, dieron forma a las concepciones sobre la brujería y la hechicería.

A partir de su experiencia en la investigación histórica, Pérez Joya compartió una perspectiva que invita a mirar más allá de las imágenes tradicionales sobre las brujas y las hechiceras, para situar estas prácticas en su contexto social, cultural y religioso. El estudio de los testimonios históricos y de los procesos ante las autoridades inquisitoriales permite reconocer cómo determinados saberes y comportamientos fueron interpretados, cuestionados y, en ocasiones, perseguidos por las instituciones de la época.

La herbolería y las prácticas asociadas con la sanación formaban parte de un universo de conocimientos y creencias cuya comprensión exige atender las condiciones de vida, las relaciones sociales y las ideas religiosas de aquel tiempo. Por ello, acercarse a estos temas desde la historia permite reconocer la complejidad de la vida cotidiana en la Nueva España y las distintas formas en que sus habitantes entendían y explicaban el mundo que les rodeaba.

Pedro Daniel Reveles Reyes, Coordinador de Eventos, Exposiciones y Atención a Visitantes, moderó y condujo esta sesión de divulgación histórica y abrió el espacio para el intercambio de preguntas y comentarios con el público.