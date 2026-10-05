Joven silaoense es detenido con más de 400 dosis de droga

Silao, Guanajuato.- Un joven identificado como Alexis de 19 años fue detenido en la calle Rayón de la zona centro de Silao. Elementos de las FSPE lo revisaron y descubrieron 421 dosis de sustancias con características de distintas drogas.

El hecho se registró en la colonia Barrio Nuevo, el 22 de septiembre, cuando oficiales detectaron a un hombre cuya conducta motivó la intervención policial. Durante la revisión, encontraron entre sus pertenencias diversos envoltorios con presunta droga, por lo que se aseguraron:

150 dosis de una sustancia con características del cristal, con un peso aproximado de 50 gramos

190 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, con un peso aproximado de 190 gramos

81 dosis de una sustancia con características de la cocaína, con un peso aproximado de 27 gramos

El hombre, vecino de Silao, fue puesto a disposición de las autoridades, que se encargarán de continuar con las investigaciones pertinentes.

Cabe destacar que, en lo que va de la administración estatal, las corporaciones de seguridad han sacado más de 4.33 millones de dosis de droga de las calles, entre cateos, inspecciones en la vía pública y otros operativos.