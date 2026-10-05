Grupo Calmécac de Abasolo representará a México en encuentro cultural en Paraguay

Abasolo, Gto.- El grupo Calmécac de Abasolo representará a este municipio y a México en un encuentro cultural que se realizará en Paraguay del 6 al 14 de octubre, donde participará en diversas actividades y presentaciones junto con representantes de otros países.

Antes de su participación internacional, el presidente municipal Job Gallardo realizó la entrega de la Bandera de México a los integrantes del grupo, durante un acto celebrado en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Abasolenses llevarán tradiciones de México a Paraguay

Durante el encuentro cultural, los integrantes de Calmécac compartirán una muestra de las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad de Abasolo y de México.

Los participantes llevarán elementos representativos de las raíces, costumbres e historia del municipio, con el objetivo de mostrar parte de la riqueza cultural de la región ante participantes de otros países.

La entrega de la Bandera de México representa también el compromiso de los integrantes de Calmécac de representar a Abasolo y al país durante su participación fuera de México.

Participación permitirá intercambio cultural

Además de presentar expresiones de la cultura mexicana, los abasolenses tendrán la oportunidad de conocer otras manifestaciones culturales y fortalecer los vínculos de intercambio con participantes de diferentes países.

Con esta participación internacional, el grupo Calmécac de Abasolo llevará a Paraguay una muestra de las tradiciones del municipio y de México.