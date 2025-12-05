Rinden homenaje a Jorge Negrete los capitalinos

Guanajuato, Guanajuato.- La estatua dedicada al guanajuatense Jorge Negrete fue tapada durante unos días para no afectar la filmación de la película china que es rodada en la ciudad; ahora tuvo como desagravio un homenaje que le hizo un grupo de ciudadanos y en el que participó la presidenta municipal, Samanta Smith Gutiérrez.

Jorge no solo es un ícono de la música mexicana, es parte del corazón de Guanajuato. Su voz, su historia y su legado siguen vivos aquí, en la ciudad que lo vio nacer, dijo la alcaldesa tras colocar una ofrenda floral en la estatua dedicada al charro cantor.

Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato. Fue uno de los cinco hijos del matrimonio entre David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya.

Estudió en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México, donde aprendió alemán, inglés, francés, italiano, sueco y los principios básicos del náhuatl. Posteriormente ingresó al Heroico Colegio Militar, donde se graduó como teniente de Caballería y Administración (Intendencia) del Ejército Mexicano con altas calificaciones.

Se inició en 1937 con la cinta La madrina del Diablo al lado de Sara García y con ello comenzó una carrera de actor, cantante y dirigente sindical que fue truncada por la muerte el 5 de diciembre de 1953.

Ahora se le recordó junto a la casa donde nació y que no se encuentra en las mejores condiciones. Constantemente se ha demandado hacer un ella un museo en honor del guanajuatense, pero es propiedad privada.

Rescatan árbol

La Presidencia Municipal de Guanajuato informa a la ciudadanía que el árbol ubicado frente al Museo Iconográfico del Quijote se encuentra en proceso de saneamiento y rescate desde el pasado mes de octubre.

Estas acciones son ejecutadas por la Dirección General de Medio Ambiente, en colaboración con el propio Museo Iconográfico del Quijote, institución que adoptó este ejemplar como parte de su compromiso permanente con la protección y conservación del medio ambiente.

Por motivos de seguridad, se pide atentamente a la población no acercarse ni intervenir en el área mientras se llevan a cabo los trabajos técnicos necesarios.