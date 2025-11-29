Festival de Títeres Bocón reúne a mil espectadores irapuatenses

Irapuato, Guanajuato.- El Tercer Festival Internacional de Títeres Bocón continúa alegrando y sorprendiendo a las y los irapuatenses. Desde sus primeras presentaciones, el festival ha registrado una gran asistencia, superando los mil espectadores entre niñas, niños, jóvenes y adultos que han disfrutado de este espectáculo internacional que trae el Gobierno de Irapuato.

Sofía Espinoza, directora del Festival de Títeres, agradeció el cálido recibimiento de la ciudad, pues por tercer año consecutivo las familias se han dado la oportunidad de disfrutar de este evento. También reconoció el apoyo del Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR) y del Sistema DIF Municipal, por dar continuidad a este proyecto.

“La recepción del público ya es parte de esta continuidad, porque ya lo esperaban. Fue muy bonito y conmovedor. Les invitamos a venir a todos los espectáculos, porque pocas veces se tiene la oportunidad de disfrutarlos, a menos que lleguen a través de un Festival Internacional Cervantino u otro festival. Y, sobre todo, son funciones para toda la familia”, mencionó.

Epifanio Rosales Agüero disfrutó del espectáculo “Este chivo es puro cuento”, a cargo de la compañía Merequetengue y destacó la importancia de realizar actividades como esta en Irapuato, pues recuperan el humor blanco de su época, el cual sigue conquistando a chicas y chicos.

“Esto es maravilloso porque, cuando fuimos niños, esto era el humor blanco de una buena obra. En las ferias era lo principal a lo que uno iba: te cobraban un peso, uno cincuenta. Uno se divierte mucho porque vuelve a los años de atrás, y recordar es vivir”, expresó.

Las presentaciones continuarán este sábado 29 de noviembre con el espectáculo “Clownti”, de la compañía Jabrú, a las 12:30 del mediodía en la Biblioteca Pública Benito Juárez.

El domingo 30 de noviembre se presentará “Casca, Cone y el misterio de la Zanahoria”, de la compañía Bufones a la Mar, a las 12:30 horas en el Parque Irekua.

El festival cerrará el martes 2 de diciembre con su última función: “El Último Tren”, de la compañía Maia Títeres, a las 5:00 de la tarde en la Plaza del Artista.