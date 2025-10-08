Joven generó susto por supuesto desmayo: estaba “hasta atrás”

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la policía preventiva acudieron a la placita ubicada frente al Templo de la Compañía, para atender a un joven que reportaron como “desmayado”. Con la creencia de que había caído o tuviera algún problema de salud, lo atendieron, sólo para confirmar que estaba “hasta atrás”.

Paramédicos de Protección Civil llegaron también y lo atendieron. El incidente había generado preocupación entre transeúntes, quienes alertaron a las autoridades al notar que el estudiante no podía mantenerse en pie ni responder con claridad.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre su identidad. DE ser universitario, sería otro tema relacionado con el consumo de alcohol en la comunidad, luego de que a finales se septiembre un estudiante atropellara a otro en la calle de Cantarranas cuando ambos andaban de parranda.

Si bien todos los casos son fuera de las instalaciones universitarias, el hecho comienza a ser de rutina por el involucramiento de estudiantes en hechos que giran en torno al consumo de alcohol.