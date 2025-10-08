Ciclista intentó cruzar la avenida Insurgentes; falleció atropellado

El ciclista fue embestido por el conductor de una motocicleta quien fue trasladado a un hospital al parecer en estado grave, el hombre perdió la vida

Redacción Notus8 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un ciclista perdió la vida en un accidente que se produjo en la avenida Insurgentes en Irapuato.

Testigos del accidente aseguraron que el ciclista, de aproximadamente 55 años de edad, cruzaba la avenida Insurgentes cuando fue embestido por un motociclista, a la altura de la Secundaria Técnica 46.

Ambos conductores terminaron tendidos en el pavimento, automovilistas que se percataron de lo ocurrido llamaron a los servicios de emergencia. Al llegar los paramédicos y revisar a los accidentados, determinaron que el ciclista ya no contaba con signos vitales. El otro conductor involucrado fue trasladado a un hospital, al parecer en estado grave.

Policías municipales acordonaron la zona del accidente a la espera de la llegada de los peritos investigadores de la fiscalía, quienes identificaron a la persona fallecida y se encargarán de deslindar las responsabilidades de lo ocurrido.

