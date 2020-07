Joven escaló hospital para apoyar a su madre contra el Covid-19

Circula la historia de un joven palestino, ya identificado como Jihad Al-Suwaiti, que se hizo viral después de que sus fotografías escalando las paredes del Hospital Hebron State, al sur de Cisjordania, fueran publicadas en Twitter.

El joven fue visto varias veces trepando por el edificio, hasta llegar a la ventana de la habitación en donde su madre se encontraba recibiendo atención médica, en cuidados intensivos, por complicaciones de la enfermedad COVID-19.

Jihad Al-Suwaiti climbed the wall of the Hebron hospital

In the occupied West Bank, Israhell to look after his mother who had COVID-19

He was finally able to, access her room, to say goodbye one last time, before his mother she died. #Palestine #IsraeliCrimes #BDSIsrael #Gaza pic.twitter.com/1LWQe7deSA

— Revler (@CrescentDome) July 19, 2020