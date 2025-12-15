Guanajuato capital: Joven azuza a perros contra su madre de 54 años

Guanajuato, Guanajuato.- Otra tragedia sacude a la ya de por sí trágica colonia El Encino, donde si no hay suicidados hay asesinados. En esta ocasión, una mujer de 54 años de edad fue atacada por al menos diez perros propiedad de su propia familia. El origen, un pleito con su hijo.

Los primeros reportes señalan que la mujer y uno de sus hijos tenían diferencias que fueron subiendo de tono. En ese tenor, el varón azuzó a los perros, una jauría de 10 animales, que atacaron a la señora.

La mujer presentó avulsiones (cortaduras), laceraciones (raspaduras) y heridas por punción (los colmillos clavados), lesiones que tardarán semanas en sanar y que podrían dejar secuelas permanentes. Fue trasladada de urgencia al Hospital General, ingresando a Urgencias con código amarillo.

La policía no ha informado si detuvo al hombre, señalado como responsable formal de la agresión. El hecho es que los perros fueron capturados por personal de Policía Ambiental y entregados a Control Animal para su resguardo.

Dadas las características del hecho, lo más probable es que los perros sean sacrificados.