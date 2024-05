Joven de 17 años “denuncia” intento de feminicidio por parte de su ex pareja

Silao, Guanajuato.- Una joven de 17 años, “denunció” a través de redes sociales el intento de feminicidio que sufrió a manos de su pareja, un hombre identificado como Javier “N”.

La publicación empieza con el siguiente texto: “El día de hoy, 5 de mayo del 2024, he decidido alzar la voz y no seguir callada. Me mantuve en silencio por miedo, por temor a mi seguridad y por la incertidumbre de ser juzgada, pero hoy he decidido romper el silencio porque nadie, ninguna mujer, merece ser tratada como lo fui yo”, mencionando porque hasta este momento es que ha decidido alzar la voz.

Además, en su relato menciona que duró 1 año y 4 meses de relación con Javier “N”, quien el pasado 21 de abril del 2024 habría atentado contra su vida al golpearla, ahorcarla y arrastrarla por el suelo de una de las vialidades, al punto de dejarla inconsciente.

“Tengo 17 años y durante 1 año y 4 meses mantuve una relación con Javier, quien el pasado 21 de abril de 2024 atentó contra mi vida. Él decidió golpearme, ahorcarme y arrastrarme por más de una cuadra hasta llegar al punto de dejarme inconsciente. Por fortuna, y agradezco infinitamente a la vida, una persona escuchó todo y salió en mi auxilio. Si no hubiera sido por esa persona, no sé si el día de hoy estaría contando esto”, dice el relato de la mujer.

Avril como aparece en redes sociales mencionó que durante toda la relación, su ex pareja mantuvo actos de violencia sobre su persona, pero debido al miedo que tenía nunca alzó la voz.

“Durante toda la relación, mi ex pareja mantuvo actos de violencia sobre mi persona, pero siempre me mantuve callada por miedo, por sus amenazas y porque como víctima es muy difícil salir de ese ambiente. Ahora me arrepiento por no haber abierto los ojos antes y darme cuenta de que estaba con una persona violenta, agresiva y mal de sus facultades mentales”.

Describió a su pareja como una persona controladora, e irrespetuosa debido a que solo la trataba como un objeto. “Lo único que el quería era controlarme, humillarme y tratarme como si fuera un objeto. Las peleas siempre iniciaban por sus celos y sus pensamientos tóxicos y terminaban en jaloneos, insultos verbales y pequeños golpes”.

Admitió que vivir esa situación a tan corta edad la hace sentir vulnerable y violentada por la persona que decía quererla. “Vivir esto es difícil porque nunca pensé, a los 17 años, sentirme tan vulnerable y violentada por la persona que decía quererme. Pero si hoy tengo el valor de escribir esto, es para hacer pública mi denuncia. Exijo que se haga justicia por lo que Javier me hizo y, sobre todo, para que otras mujeres no sean víctimas de él y de su violencia”.

La adolescente pidió justicia para ella, para que otras mujeres no sean víctimas de la violencia, ya que no ha estado bien emocionalmente después del intento de feminicidio. “A 15 días del intento de mi feminicidio, mi agresor sigue libre, haciendo su vida normal como si fuera inocente, mientras yo me sigo recuperando física y emocionalmente por lo que me hizo pasar.Por eso, hoy pido y suplico a todas las personas que leen que me ayuden a hacer justicia y que esto no quede impune como muchos otros casos más de mujeres que son violentadas y golpeadas por sus parejas, que incluso llegan a perder la vida y las autoridades NO hacen nada”, concluyó el mensaje de la adolescente.

Sabías que…

Tan solo en el mes de marzo de acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano en Silao se han presentado 6 denuncias por el delito de violación simple.

