Joven cueramarense se encuentra desaparecida

Cuerámaro, Guanajuato.- Samantha Hernández González de 14 años de edad, originaria del municipio de Cuerámaro, se encuentra desaparecida, según lo dio a conocer la alerta AMBER.

Samantha salió de su casa el pasado día 16 de septiembre y no regresó al domicilio, hasta el momento sus familiares ignoran el paradero de la joven.

Las señas particulares de la jovencita son cabello ondulado color café oscuro, ojos alargados también de color café oscuro, con una estatura de un metro con 59 centímetros, pesa 68 kilogramos, además tiene una cicatriz en la mejilla derecha y usar brackets; en el momento de su desaparición Samantha vestía un jumper y tenis negros.

Cualquier información favor de comunicarse a las autoridades al numero 800 368-62-42 o directamente al sistema 911.