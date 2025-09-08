José Daniel ‘N’ recibirá 7 años de prisión por privación de la libertad en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- José Daniel “N”, conocido como “El Dibu”, aceptó los cargos imputados por el Ministerio Público por el delito de privación de la libertad cometido en Salamanca, y fue sentenciado a siete años de prisión mediante procedimiento abreviado. Además, deberá pagar una multa y cubrir la reparación del daño a la víctima.

Los hechos ocurrieron entre las 23:30 horas del 1 de mayo y las 00:00 horas del 2 de mayo de 2024. La víctima caminaba por las canchas de futbol de la Comunidad Loma de Flores cuando fue abordada por el agresor, quien llegó en motocicleta, la golpeó y la trasladó a un inmueble en obra negra en la Comunidad de Malvas, en Irapuato, donde fue interrogada y golpeada en repetidas ocasiones.

Al día siguiente, la víctima logró escapar y pidió auxilio; sin embargo, el agresor la interceptó nuevamente para llevarla al mismo inmueble. La llegada de patrullas obligó a “El Dibu” a huir del lugar, mientras la víctima fue trasladada de inmediato para recibir atención médica.

Tras su captura y vinculación a proceso, el Ministerio Público presentó las evidencias ante el juez, demostrando su participación en el delito. El acusado aceptó su responsabilidad y el procedimiento abreviado permitió dictar la sentencia.