Campaña de donación de sangre exitosa: 55 voluntarios en Apaseo

De esas 55 personas, 28 fueron aprobadas como donantes aptos, logrando una captación significativa de unidades de sangre

Apaseo el Grande, Guanajuato.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a través del Hospital Comunitario de Apaseo el Grande realizó con éxito una campaña de Donación de Sangre. Fue dirigida a la población del municipio y zonas aledañas, con el objetivo de fortalecer el banco de sangre y promover la cultura de la donación voluntaria y altruista.

La campaña contó con una asistencia total de 55 personas, quienes acudieron de manera voluntaria con el firme propósito de contribuir a salvar vidas.

Tras realizar los protocolos correspondientes de valoración médica y análisis previos, 28 personas fueron aprobadas como donantes aptos, logrando así una captación significativa de unidades de sangre que beneficiarán directamente a pacientes que requieren transfusiones en situaciones críticas, cirugías o tratamientos oncológicos.

La sangre no se puede fabricar; solo puede obtenerse a través de personas que deciden donar de forma desinteresada.

Gracias a este tipo de campañas, es posible mantener un abasto suficiente, seguro y oportuno de sangre y sus derivados en los hospitales del sector salud.

La Secretaría de Salud extiende un agradecimiento a todas las personas que participaron, tanto a quienes fueron aprobados como a quienes, aun sin haber podido donar en esta ocasión, demostraron su disposición solidaria.

Así mismo, se reconoce la labor del personal médico, de enfermería y administrativo del Hospital Comunitario de Apaseo el Grande, por su compromiso, profesionalismo y atención a cada uno de los asistentes. Se invita a la población en general a mantenerse atenta a futuras campañas de donación de sangre, recordando que una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

