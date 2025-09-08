Volcadura en autopista Guanajuato-Silao con 4 heridos; uno prensado

Guanajuato, Guanajuato.- Un auto volcó en la autopista Guanajuato-Silao: dos mujeres y dos hombres resultaron lesionados; entre estos últimos estaba el conductor, que quedó prensado en la cabina y tuvo lesiones de gravedad.

El percance se registró pasadas las cuatro de la mañana de este domingo. A la vialidad mencionada llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la motobomba 8802 y la ambulancia R3.

Ahí se encontraron a un vehículo que se dirigía a la ciudad de León, Afuera estaban dos mujeres y un hombre que habían salido por sus propios medios de la unidad y avisaron que el conductor estaba atrapado tras la volcadura.

Tres más de media hora de trabajo para sacarlo, los bomberos sacaron al lesionado con ayuda de equipo hidráulico mientras sus acompañantes eran atendidos por los paramédicos debido a heridas leves.

Los paramédicos estabilizaron al herido y en la ambulancia lo trasladaron al conductor a un centro hospitalario. Reportaba heridas de gravedad y había sangrado profusamente. También sus acompañantes fueron llevados al nosocomio para una revisión más completa y descartar lesiones mayores.

En la escena, los bomberos controlaron líquidos derramados y realizaron labor de abanderamiento para evitar accidentes posteriores.