Hasta 37 años de cárcel a dos extorsionadores de León

León, Guanajuato.- En solo cinco días, tras una denuncia ciudadana, la Fiscalía Regional “A” desarticuló un acto de extorsión en León; los imputados podrían enfrentar hasta 37 años de prisión. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa a la sociedad sobre la detención y vinculación a proceso de CRISTÓBAL “N” y BRANDON DANIEL “N”, imputados por el delito de extorsión agravada, cometido en la ciudad de León.

Este resultado constituye el primer caso en Guanajuato judicializado con éxito tras la entrada en vigor, en el presente mes de diciembre, de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un marco legal que fortalece la protección a las víctimas y establece sanciones más severas contra quienes atentan contra la tranquilidad y el patrimonio de las familias.

La investigación inició a partir de una denuncia ciudadana presentada por hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2025, cuando los imputados, portando armas de fuego y a bordo de vehículos, arribaron al domicilio de la víctima para exigir, mediante violencia e intimidación, el pago de una cantidad de dinero bajo el argumento de una supuesta deuda.

Los agresores se ostentaron como integrantes de un grupo delictivo y profirieron amenazas de muerte contra la víctima y sus familiares, estableciendo un plazo para la entrega del dinero. Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía activó de inmediato protocolos especializados de atención y protección a víctimas, al tiempo que conformó un equipo multidisciplinario de investigación.

A través de labores de inteligencia y un operativo estratégico de la Agencia de Investigación Criminal, se logró la detención en flagrancia de los imputados cuando intentaban consumar el cobro de la extorsión, asegurándose dinero en efectivo producto del ilícito.

Con base en los datos de prueba recabados, el Ministerio Público presentó a los detenidos ante un Juez, quien calificó como legal la detención y resolvió vincularlos a proceso por extorsión agravada, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación complementaria.

Este caso refleja la capacidad de respuesta inmediata, coordinación institucional y eficacia operativa de la Fiscalía de Guanajuato, así como el impacto directo que tiene la denuncia ciudadana en la protección de la sociedad y el combate frontal a la extorsión.