Guanajuato impulsará el turismo en el suroeste del estado

León, Guanajuato.- Con el propósito de fortalecer la actividad turística en los municipios del suroeste del estado, la Secretaría de Turismo de Guanajuato trabaja en el diseño de nuevas rutas y productos turísticos que impulsen la economía local y diversifiquen la oferta del destino.

La titular de la dependencia estatal Guadalupe Robles señaló que municipios como Cuerámaro, Abasolo y Pénjamo, así como la ruta del tequila, forman parte de una estrategia que busca llevar los beneficios del turismo a todas las regiones del estado.

“Ya estamos diseñando con los municipios y con las regiones los productos y las rutas turísticas con las que vamos a empezar a trabajar. Vienen buenas noticias para el suroeste del estado: la ruta del tequila, el turismo de aventura y nuevas experiencias que permitirán que estas zonas se integren al mapa turístico de Guanajuato”, destacó.

La funcionaria recordó que el estado fue dividido en siete regiones turísticas como resultado del foro de consulta regional, lo que permitirá planificar de forma más equitativa la promoción y distribución de recursos para cada zona.

Ruta Vitivinícola, un nuevo motor turístico para el Estado

Como parte del impulso al turismo especializado, la Secretaría de Turismo presentó recientemente la primera Comisión Enoturística del Estado de Guanajuato, instalada en Dolores Hidalgo. Este organismo reúne a productores, operadores turísticos, hoteleros, restauranteros y artesanos, con el objetivo de fortalecer la ruta vitivinícola y aprovechar el potencial del estado como cuarto productor de vino en México, con más de 62 proyectos vitivinícolas activos.

“A partir de esta mesa de trabajo vamos a desarrollar una ruta con productos y experiencias enoturísticas, una campaña de promoción y señalética turística para detonar toda la zona entre Dolores y San Miguel de Allende”, explicó.

Esta ruta, junto con el Boulevard La Libertad, busca posicionar a Guanajuato como un referente nacional en turismo del vino, beneficiando no solo a las ciudades emblemáticas, sino también a comunidades y municipios aledaños.

Cambiar la percepción: Guanajuato, un destino seguro

La funcionaria también subrayó la importancia de seguir cambiando la percepción de seguridad del estado ante los visitantes, un esfuerzo que se ha consolidado gracias al trabajo conjunto entre Turismo y la Secretaría de Seguridad y Paz.

“Cada vez que tenemos un evento o festividad, trabajamos con la Secretaría de Seguridad para cuidar a los visitantes. Lo más importante es su seguridad”, enfatizó.

De acuerdo con las encuestas de salida realizadas por la Secretaría en diversos eventos, el 97 por ciento de los visitantes a diversos eventos organizados por la afirmó sentirse seguro durante su estancia en Guanajuato.

“Tenemos que seguir hablando bien de Guanajuato, porque el estado está bien, está seguro y los grandes eventos han tenido saldo blanco”, sostuvo.

El impulso a la industria turística se apoya en los recursos del impuesto hotelero, que este año ascendieron a 162 millones de pesos, administrados a través del Cofotur, organismo en el que participan hoteleros y representantes del sector.

La secretaria destacó que, además de los destinos más consolidados, se busca que todas las regiones del estado se beneficien de estos apoyos, con una derrama económica que en 2025 se espera aumente en un 10 por ciento respecto al año anterior.

Con nuevas rutas turísticas, una estrategia sólida de promoción y la participación activa de la iniciativa privada, Guanajuato avanza hacia una visión regional del turismo que promueve la inclusión, la seguridad y la innovación.

“Cuando un estado combina infraestructura, seguridad y promoción, el resultado es desarrollo. En Guanajuato estamos listos para seguir siendo un destino líder, atractivo y seguro para todos los visitantes”, concluyó.