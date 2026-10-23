Irapuato tendrá Rodada del Terror Camionera este 1 de noviembre

La agrupación Freseros Tuning invitó a camiones, carros y camionetas a participar, únicamente se descartaron motocicletas; regalarán dulces a los niños

Redacción Notus23 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Este primero de noviembre Irapuato tendrá una Rodada del Terror Camionera. La página Freseros Tuning invitó a conductores de autobuses, carros y camionetas a unirse en la caravana con disfraces y decoración de Halloween para regalar dulces a los niños durante el recorrido. Cabe destacar que se informó que no se permiten motocicletas.

La rodada está prevista a las 4 de la tarde, iniciando el recorrido en el camino a San Cayetano, a la altura de la farmacia Guadalajara y seguirá por vialidades como Solidaridad, El cuarto Cinturón Vial, Mariano J. García, Guerrero, Torres Landa, hasta llegar a Martiniano Arredondo.

El evento tendrá un ambiente terrorífico, de adrenalina, y sobre todo de convivencia familiar, dirigido principalmente para el disfrute de los niños. Freseros Tuning publicó:

“Recuerden que tenemos cita este 1ro de noviembre para nuestra rodada del terror

Cam. A san Cayetano de luna (farmacia Guadalajara)

A partir de las 4:00 pm

Los esperamos no falten”.

Redacción Notus23 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información