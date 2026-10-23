Irapuato tendrá Rodada del Terror Camionera este 1 de noviembre

Irapuato, Guanajuato.- Este primero de noviembre Irapuato tendrá una Rodada del Terror Camionera. La página Freseros Tuning invitó a conductores de autobuses, carros y camionetas a unirse en la caravana con disfraces y decoración de Halloween para regalar dulces a los niños durante el recorrido. Cabe destacar que se informó que no se permiten motocicletas.

La rodada está prevista a las 4 de la tarde, iniciando el recorrido en el camino a San Cayetano, a la altura de la farmacia Guadalajara y seguirá por vialidades como Solidaridad, El cuarto Cinturón Vial, Mariano J. García, Guerrero, Torres Landa, hasta llegar a Martiniano Arredondo.

El evento tendrá un ambiente terrorífico, de adrenalina, y sobre todo de convivencia familiar, dirigido principalmente para el disfrute de los niños. Freseros Tuning publicó:

“Recuerden que tenemos cita este 1ro de noviembre para nuestra rodada del terror

Cam. A san Cayetano de luna (farmacia Guadalajara)

A partir de las 4:00 pm

Los esperamos no falten”.