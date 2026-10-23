Inician pavimentación en Puerto de Laurel con inversión de 1.1 millones de pesos

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con una inversión de un millón 185 mil 52 pesos, el Gobierno Municipal de Manuel Doblado inició los trabajos de pavimentación en la comunidad de Puerto de Laurel, donde se intervendrá el acceso principal y el espacio ubicado frente a la escuela primaria Mariano Matamoros y la iglesia.

El arranque de la obra fue encabezado por el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, quien se reunió con habitantes de la comunidad para dar inicio a los trabajos, que contemplan la construcción de empedrado con huellas de concreto en un tramo de 40 metros lineales.

Durante el encuentro, la delegada de Puerto de Laurel, Esmeralda Valadez López, agradeció la atención a una de las necesidades de la localidad y destacó que el espacio también será utilizado como una pequeña plaza para la convivencia y las actividades comunitarias.

“Gracias por escuchar nuestras necesidades y priorizar el bienestar de nuestras familias con la pavimentación del espacio que se ocupará como placita de esta comunidad, estas acciones no solo transforman nuestro entorno físico, sino que mejoran nuestra calidad de vida, brindan seguridad a nuestros hijos y fortalecen el tejido social”, expresó.

La representante comunitaria señaló que la realización de este proyecto responde a un compromiso previamente establecido con los habitantes.

Pavimentarán acceso a escuela e iglesia de Puerto de Laurel

De acuerdo con la información del proyecto, los trabajos contemplan la intervención de 40 metros lineales mediante la colocación de empedrado a base de piedra bola y huellas de concreto.

La obra incluye 35.08 metros cúbicos de huella de concreto, 86.068 metros cúbicos de empedrado y 175.2 metros de guarda losa, con una inversión total de un millón 185 mil 52.54 pesos.

El alcalde Gustavo Adolfo Alfaro Reyes explicó que la pavimentación beneficiará a los habitantes que utilizan diariamente el acceso principal de la comunidad, especialmente a quienes se dirigen a la escuela primaria Mariano Matamoros y a la iglesia.

Asimismo, señaló que el espacio podrá utilizarse para festividades y reuniones comunitarias.

“Estamos aquí cumpliendo los compromisos, hoy estamos aquí con mucho gusto arrancando esta obra. Queremos que les quede una obra bien para ustedes, para servicio de ustedes, de nuestras niñas y nuestros niños, van a tener un espacio bonito para hacer sus festividades”, expresó.

También atenderán necesidades de agua y alumbrado

Durante su visita a Puerto de Laurel, el presidente municipal informó que también se atenderán necesidades relacionadas con el suministro de agua y el alumbrado público.

En este último rubro, mencionó que las acciones se realizarán mediante el programa municipal Manuel Doblado Iluminado, aunque no precisó fechas para su ejecución.

El alcalde reiteró que la pavimentación forma parte de los compromisos establecidos con la comunidad y que el objetivo es mejorar las condiciones de acceso y contar con un espacio adecuado para las actividades de sus habitantes.