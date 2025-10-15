Irapuato refuerza acciones contra la trata y explotación infantil

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de los trabajos en materia de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, acudió en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro, a la Cuarta Sesión de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas.

La reunión estuvo encabezada por el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, y contó con la participación de la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro, quien funge como representante de los 46 municipios de Guanajuato.

Durante la sesión, Benavides Hernández agradeció que las pláticas de prevención se expongan de manera frecuente ante integrantes de la Comisión Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, lo que contribuye a concientizar a la sociedad sobre estos temas.

Karla Vizcaya Beltrán, de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores de la Fiscalía General del Estado, presentó las Directrices de Luxemburgo, enfocadas a modificar la terminología usada para referirse al delito de explotación sexual infantil. Entre los cambios, se solicitó que los servidores públicos se refieran a las víctimas como niñas, niños y adolescentes, y que los términos “violación” o “agresión sexual” sean sustituidos por “explotación sexual infantil”, entre otros 17 términos técnicos.

Asimismo, Cristina Soto, del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Luz Alejandra Esparza, titular de la Secretaría de los Derechos Humanos del Estado, abordaron el tema de trabajo infantil.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de reforzar la prevención de trabajo y explotación infantil en todo el estado. Por ello, solicitaron al secretario Benavides Hernández transmitir el mensaje a la alcaldesa Lorena Alfaro, para que, como representante de la comisión de los 46 municipios, invite a los demás alcaldes a fomentar acciones de prevención y compartir estrategias y resultados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, prioriza y refuerza medidas de prevención para apoyar el sano crecimiento y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en entornos libres de violencia y delincuencia.