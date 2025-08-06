Irapuato se suma al fortalecimiento del proyecto del Tren de Pasajeros Querétaro–Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer el proyecto del Tren de Pasajeros que conectará los estados de Querétaro y Guanajuato, autoridades del Gobierno de Irapuato, encabezados por la presidenta, Lorena Alfaro García, participaron en una mesa de trabajo con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado de Querétaro.

Este encuentro forma parte del proceso de planeación del proyecto anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y busca que la nueva ruta ferroviaria proporcione los mayores beneficios posibles a la ciudadanía.

Durante la reunión, en la que participaron representantes de los tres órdenes de gobierno, se acordó trabajar de forma coordinada para que las mejoras en materia de movilidad sean eficientes y respondan a las necesidades de la población. Las propuestas presentadas por el Gobierno de Irapuato serán revisadas y consideradas en la planeación definitiva del proyecto.

La Presidenta de Irapuato, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de definir una ruta adecuada para el tren, que no genere afectaciones urbanas y contribuya al desarrollo de la ciudad.

“Estamos insistiendo en poner sobre la mesa alternativas para que el tren no atraviese la ciudad. Existen opciones viables y es fundamental definir desde ahora también la salida del tren de carga”, puntualizó.

Alfaro García reconoció al Gobierno del Estado de Guanajuato, encabezado por la gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, por su papel como facilitador del diálogo y por mantener una comunicación constante con las autoridades involucradas.

Por su parte, el director de Obra Pública de Irapuato, Manuel Venegas Pérez, explicó que el trazo del tren está en análisis y será importante coordinar este proyecto con otras obras relevantes, como el puente vehicular frente a la empresa Bimbo.

“Estamos evaluando cómo concatenar los programas de trabajo, de modo que podamos avanzar también con el proyecto del puente vehicular, considerando el cruce del tren en esa zona”, detalló.

En tanto, Emmanuel Jaime Barrientos, presidente de la Comisión de Obra Pública, afirmó que la prioridad del Ayuntamiento y el Gobierno Municipal es que el proyecto del tren genere beneficios reales para la ciudad.

“Buscamos el mayor beneficio para la población y minimizar afectaciones. Es un proyecto que debe generar impactos positivos en el corto, mediano y largo plazo”, comentó.

El Tren de Pasajeros permitirá mejorar la movilidad regional, reducir tiempos de traslado y generar condiciones más accesibles para el transporte de personas, con beneficios para toda la población.