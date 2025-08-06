Colonia Renovación, certificada como ‘Responsable de sus Mascotas’

Irapuato, Guanajuato.- La colonia Renovación fue certificada como “Colonia Responsable de sus Mascotas”, programa que impulsa el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de perros y gatos, así como fortalecer el vínculo entre la salud animal y la salud pública.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro García, reconoció a las y los vecinos de Renovación por su participación y por obtener la certificación.

“Ahora Irapuato cuenta con un Reglamento para la Tenencia y Protección de los Animales, con él no solo invitamos a los ciudadanos a cuidar responsablemente a sus mascotas, sino que también podemos sancionar económicamente a quienes lo infrinjan”, informó.

Eduardo Tovar Guerrero, director de Salud Municipal, destacó que el cuidado animal es una prioridad para el Gobierno de Irapuato. Desde 2023, el programa ha impactado a siete colonias y comunidades: Las Heras II Sección, Las Américas, La Magisterial, Villas de San Cayetano, Valencianita, Pozo de Parras, La Garrida y Renovación.

“Como parte del reconocimiento a la participación ciudadana, se identificaron hogares responsables con calcomanías especiales, resaltando su compromiso y sirviendo de ejemplo para toda la comunidad”, agregó.

Durante la jornada se realizaron diversas actividades con un enfoque integral y comunitario, con los siguientes resultados:

60 intervenciones quirúrgicas para controlar la sobrepoblación de perros y gatos.

100 desparasitaciones para mejorar la salud general de las mascotas y prevenir enfermedades zoonóticas.

100 vacunas antirrábicas para reforzar la protección colectiva contra esta enfermedad mortal.

240 consultas veterinarias gratuitas, brindando atención profesional en salud, nutrición y cuidado animal.

120 encuestas de bienestar animal, que identificaron como principal problema el desconocimiento sobre la alimentación adecuada de las mascotas.

María Isabel Rodríguez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana, agradeció la presencia de las autoridades y su apoyo para llevar a cabo esta iniciativa.

“Este proyecto es un ejemplo de nuestro compromiso con el bienestar animal y la responsabilidad social. Nuestros vecinos han trabajado arduamente para asegurar que sus mascotas reciban el cuidado que merecen”, señaló.

El artista José Manuel Bermúdez Jiménez participó plasmando en una pintura la importancia de mantener a las mascotas en el hogar.

Con estas acciones se refuerza el eje de gobierno ‘Tu Alianza Ciudadana’, encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, construyendo puentes de colaboración entre el gobierno y la ciudadanía y fomentando el sentido comunitario.