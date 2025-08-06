Recuperan en Celaya caja robada con mercancía valuada en 1.4 millones de pesos

Luego de que el sistema estatal C5i recibiera un reporte por la pérdida de comunicación con un tractocamión, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato activó un operativo de búsqueda a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). La acción permitió ubicar una caja de carga reportada como robada, con mercancía valuada en aproximadamente 1 millón 400 mil pesos.

Como parte del despliegue, personal estatal localizó sobre la calle Oriente 2, en la Ciudad Industrial de Celaya, una unidad tipo caja seca que coincidía con las características que contenía el reporte.

Durante la inspección preventiva fueron localizados 70 paquetes con ropa: 20 de pants, 20 de sudaderas, 20 de pijamas y 10 de blusas.

La consulta del número de serie a través del sistema C5i confirmó que la unidad contaba con reporte de robo vigente, ingresado previamente al sistema de emergencias 911 en el propio municipio de Celaya.

Tanto el vehículo como la mercancía fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para continuar las investigaciones. De acuerdo con el representante legal de la empresa afectada, la mercancía recuperada tiene un valor comercial aproximado de 1 millón 400 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad y Paz refrenda su compromiso con la vigilancia estratégica de las rutas logísticas, la protección del sector productivo y el uso de tecnología e inteligencia operativa para prevenir y responder ante delitos patrimoniales.

Si tienes información que contribuya a la seguridad en tu comunidad, realiza tu denuncia de forma anónima al 089. Tu confianza construye seguridad.