Habilitan portal para el bienestar animal en Guanajuato

La plataforma ya se encuentra activa para que ciudadanos, rescatistas y organizaciones participen con propuestas y reporten casos de maltrato animal

Gabriel Piña4 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La participación ciudadana en materia de bienestar animal ya cuenta con un espacio habilitado en Guanajuato, donde las personas pueden sumarse, presentar propuestas y alzar la voz en favor de los animales.

A través de la plataforma Bienestar Animal Guanajuato, se busca reunir las opiniones, necesidades y propuestas de quienes trabajan o tienen interés en la protección de los animales en el estado.

El proyecto forma parte de los Diálogos por Guanajuato, iniciativa que abrió un espacio específico para abordar el bienestar y la protección animal. De acuerdo con el portal oficial, las propuestas ciudadanas serán integradas en un documento que servirá como base para la generación de políticas públicas y reformas relacionadas con esta materia.

La convocatoria contempla la participación de asociaciones, agrupaciones, colectivos, rescatistas independientes y personas involucradas en el cuidado y protección animal, bajo lineamientos que buscan que las propuestas sean claras, viables y tengan un impacto positivo.

Además de participar con propuestas, el espacio contempla la posibilidad de denunciar casos de maltrato animal, con el objetivo de dar mayor visibilidad a situaciones que afectan a los llamados seres sintientes.

El Gobierno de Guanajuato ha señalado que la protección y el bienestar animal ya son un derecho reconocido en la Constitución estatal, mientras que el maltrato animal se encuentra contemplado como delito.

Por ello, el llamado es a que la ciudadanía participe y aporte sus experiencias, propuestas y preocupaciones para fortalecer las acciones de protección animal en los 46 municipios de Guanajuato.
https://forodialogos.guanajuato.gob.mx/bienestar-animal/registro/

Gabriel Piña4 octubre, 2026

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