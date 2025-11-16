Exárbitro es detenido por autoridades judiciales

Marco Antonio “N” enfrenta una denuncia por violencia familiar

Redacción Notus16 noviembre, 2025

Ciudad de México.- El exárbitro mexicano Marco Antonio “N” mejor conocido como el “ChiquiMarco” fue detenido por las autoridades.

Según información de el Periódico Récord el exsilbante fue detenido puesto que al parecer enfrenta una denuncia por violencia familiar levantada en el año 2023.

El árbitro en ese año ya había sido detenido y puesto en libertad, sin embargo las autoridades judiciales determinaron vincular a proceso al “ChiquiMarco”.

Las autoridades, según la información del diario, decidieron establecer un proceso en contra de Marco Antonio y será el próximo martes cuando el polémico silbante rinda su declaración ante el juez competente.

Redacción Notus16 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información