Exárbitro es detenido por autoridades judiciales

Ciudad de México.- El exárbitro mexicano Marco Antonio “N” mejor conocido como el “ChiquiMarco” fue detenido por las autoridades.

Según información de el Periódico Récord el exsilbante fue detenido puesto que al parecer enfrenta una denuncia por violencia familiar levantada en el año 2023.

El árbitro en ese año ya había sido detenido y puesto en libertad, sin embargo las autoridades judiciales determinaron vincular a proceso al “ChiquiMarco”.

Las autoridades, según la información del diario, decidieron establecer un proceso en contra de Marco Antonio y será el próximo martes cuando el polémico silbante rinda su declaración ante el juez competente.