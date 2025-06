Irapuato “puede quedarse sin fútbol”

Irapuato, Guanajuato. El panorama futbolístico en Irapuato es más incierto que nunca. El Club Deportivo Irapuato podría quedarse sin participar en ninguna liga profesional durante la temporada 2025, luego de confirmarse que no aparece en el calendario oficial de la Liga Premier MX, donde jugaba anteriormente.

Se rompe el silencio

El silencio se rompió ayer con la publicación del calendario de la Liga Premier, y el nombre de Irapuato brilló por su ausencia. Esto se da en medio de la tensa relación entre la empresa Healthy People, que busca manejar al equipo, y la Asociación Civil que posee el registro del equipo, presidida por Juan Manuel Albo Moreno.

En un comunicado oficial emitido por la empresa Healthy People, se asegura que existe total disposición para llegar a un acuerdo con la AC, pero también se exige que se respeten los compromisos pactados previamente.

La ciudad puede quedar sin fútbol

La situación es crítica, si no se logra ingresar a la Liga de Expansión MX, el equipo quedaría fuera de toda competencia oficial durante este año futbolístico. Esto significaría no solo un golpe a los jugadores y al cuerpo técnico, sino también a la afición fresera, una de las más fieles del país, que ha esperado durante meses el regreso del equipo a categorías superiores.

El conflicto gira en torno al control del equipo y los términos para representar oficialmente a la ciudad con el nombre de “Club Irapuato”. Mientras tanto, la Federación Mexicana de Fútbol aún no da una postura definitiva, y el tiempo apremia