Cancelan Copa Mundial de Clavados en Zapopan tras la muerte de líder criminal

Zapopan, Jalisco.- La organización World Aquatics anunció la cancelación de la Copa Mundial de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo de 2026 en Zapopan, tras una evaluación de riesgos sobre la situación de seguridad en el estado de Jalisco.

La decisión fue tomada en conjunto con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, así como el CODE Jalisco, priorizando la seguridad de atletas, entrenadores y asistentes al evento.

A través de un comunicado, World Aquatics informó que la medida se tomó luego de analizar las condiciones actuales de seguridad pública en la región. No obstante, el organismo señaló que existe la posibilidad de que Zapopan vuelva a ser sede de futuras competencias.

También se dio a conocer que la clasificación a la Súper Final de la Copa Mundial de Clavados, que se realizará en Beijing del 1 al 3 de mayo, se definirá con base en los resultados de la competencia programada en Montreal.

Con esta cancelación, la Copa Mundial de Clavados se suma a otros eventos suspendidos recientemente en Jalisco, en medio de un contexto que ha obligado a reforzar medidas de seguridad en actividades públicas y deportivas.