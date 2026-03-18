Balacera en local de maquinitas: un muerto y 2 heridos en Irapuato

Un negocio de maquinitas de la colonia Pronasol fue escenario de un ataque armado por motosicarios, un hombre murió y una mujer y un hombre más resultaron lesionados

Redacción Notus18 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La colonia Pronasol fue escenario de una balacera al interior de un negocio de maquinitas entre las calles 24 de Junio y 14 de Febrero. Derivado del ataque armado por motociclistas, un hombre perdió la vida y dos personas identificadas como hombre y mujer, resultaron heridas.

Según los testigos, al menos dos personas a bordo de una moto arribaron al lugar, bajándose un hombre armado y disparando en el local. Tras el ataque huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades fueron alertadas y al analizar los cuerpos de emergencia, identificaron a un masculino sin signos vitales.

La mujer fue trasladada a recibir atención médica por su cuenta, mientras que el otro hombre fue llevado al hospital por una ambulancia.

Elementos de seguridad de los tres órdenes iniciaron un operativo para localizar a los presuntos responsables, al igual que la Fiscalía y el SEMEFO acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Redacción Notus18 marzo, 2026

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