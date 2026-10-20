Irapuato inicia pavimentación de dos calles en Las Heras Segunda Sección

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato inició obras de pavimentación en las calles Bugambilias y 18 de Marzo, en la colonia Las Heras Segunda Sección, donde habitantes esperaron más de 30 años por mejoras en sus vialidades.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, encabezó el arranque de los trabajos junto con vecinos, autoridades municipales y personal de distintas dependencias. Las obras se realizarán mediante el programa de Infraestructura Social Municipal.

Pavimentarán las calles Bugambilias y 18 de Marzo

Los trabajos contemplan la pavimentación con asfalto de la calle Bugambilias, en el tramo comprendido entre las calles 18 de Marzo y Héroe de Nacozari.

También se pavimentará con concreto la calle 18 de Marzo, desde la calle Santo Domingo hasta la calle Álvaro Obregón.

Durante el evento, Alfaro García señaló que las obras responden a solicitudes de la comunidad y forman parte de las acciones de atención a la infraestructura de las colonias.

“No somos políticos de ocasión; aquí hemos estado incluso antes de ser Alcaldesa. Hemos recorrido las calles, hemos pedido la confianza y hemos regresado a cumplirle a la gente. No es lo mismo hacer obras de infraestructura que cambiarán y transformarán su vida… ese es el legado que le van a dejar a sus hijos: un antes y un después”, expresó.

Vecinos esperaron más de 30 años por las obras

Lourdes Vega Casares, vecina e integrante del comité de vecinos, manifestó su satisfacción por el inicio de los trabajos y pidió a la comunidad colaborar durante el desarrollo de las obras.

“Hoy estoy muy emocionada de que esto ya es una realidad y que pronto vamos a tener nuestra calle pavimentada. Esperamos más de 30 años, así que yo les pido a todos que seamos pacientes y colaboradores con todo lo que nos indiquen”, comentó.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las intervenciones buscan atender el rezago en infraestructura y mejorar las condiciones de movilidad en Las Heras Segunda Sección, como parte del programa municipal de obras y la Estrategia Irapuato 27.