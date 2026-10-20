Abasolenses ‘denuncian’ acumulación de basura y fallas en el servicio

Vecinos manifestaron sus molestias por la nueva organización en el servicio de recolección: ausencia de horarios fijos y la omisión de calles y colonias que se “llenan” de desperdicios

Redacción Notus20 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Habitantes de Abasolo manifestaron inconformidad con la nueva organización del servicio municipal de recolección de basura. Según señalaron, la ausencia de horarios fijos en las colonias ha derivado en la acumulación de desechos en las calles.

Zonas como la comunidad de Alto de San José, Lomas del Sol y Rosa de Camacho expusieron la presunta irregularidad del servicio. Alan, vecino de la zona centro, señaló que la recolección no llega en varias calles que interceptan la Lerdo de Tejada.

Entre las principales problemáticas reportadas por los ciudadanos destacan la omisión de rutas en varios lugares, un itinerario aparentemente flexible, que abarca desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y lapsos de días seguidos sin que pasen las unidades.

El sistema de recolección expuso que, anteriormente muchas comunidades se quedaban sin servicio debido a que en ciertos puntos se recolectaba la basura a diario, por lo que se modificó la estrategia. Ahora se estima una frecuencia de 3 veces por semana, sin embargo, las quejas de los abasolenses muestran, al parecer, otra realidad.

Redacción Notus20 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información