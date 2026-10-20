Abasolenses ‘denuncian’ acumulación de basura y fallas en el servicio

Abasolo, Guanajuato.- Habitantes de Abasolo manifestaron inconformidad con la nueva organización del servicio municipal de recolección de basura. Según señalaron, la ausencia de horarios fijos en las colonias ha derivado en la acumulación de desechos en las calles.

Zonas como la comunidad de Alto de San José, Lomas del Sol y Rosa de Camacho expusieron la presunta irregularidad del servicio. Alan, vecino de la zona centro, señaló que la recolección no llega en varias calles que interceptan la Lerdo de Tejada.

Entre las principales problemáticas reportadas por los ciudadanos destacan la omisión de rutas en varios lugares, un itinerario aparentemente flexible, que abarca desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y lapsos de días seguidos sin que pasen las unidades.

El sistema de recolección expuso que, anteriormente muchas comunidades se quedaban sin servicio debido a que en ciertos puntos se recolectaba la basura a diario, por lo que se modificó la estrategia. Ahora se estima una frecuencia de 3 veces por semana, sin embargo, las quejas de los abasolenses muestran, al parecer, otra realidad.