Irapuato impulsa la inclusión con entrega de sillas de ruedas y andaderas

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato es una ciudad incluyente en la que se trabaja todos los días para que nadie se quede atrás. Por ello, el Gobierno Municipal, a través del Sistema DIF Irapuato y con la colaboración de diversas empresas, realizó una nueva entrega de sillas de ruedas y andaderas.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, agradeció el respaldo de las empresas, así como el trabajo del DIF Irapuato, que ha gestionado colaboraciones en beneficio de quienes más lo necesitan. Destacó que, entre su Administración anterior y la actual, ya se han transformado más de mil historias de vida mediante el programa Unidos en Movimiento.

“Aquí vamos a seguir trabajando por un Irapuato incluyente, donde nadie se nos quede atrás. En el Gobierno de Irapuato y en el DIF, tienen las puertas abiertas para recibir atención. Queremos familias fuertes, porque queremos una comunidad fuerte, donde todos juntos fortalezcamos la paz todos los días”, expresó.

La Presidenta Municipal compartió que actualmente se desarrolla el proyecto del Centro de Inclusión, que brindará servicios de rehabilitación para personas con discapacidad de todas las edades, con el propósito de fomentar su independencia, mejorar su calidad de vida y facilitar su movilidad.

Adela Martínez, beneficiaria del programa, agradeció el respaldo del Sistema DIF Irapuato y de la Presidenta Municipal. Relató que, tras un accidente en el que perdió ambas piernas, encontró en estas instituciones un apoyo que le devolvió el deseo de vivir y salir adelante.

“Estoy muy agradecida por conocer este lugar. Me hablaban del Miércoles Ciudadano y yo no sabía para qué era hasta que me pasó esto. Hace un año me amputaron los pies y el DIF me ha apoyado mucho. Las personas de aquí me han ayudado demasiado, y quiero seguir adelante, quiero seguir viviendo por mis hijos”, compartió.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Irapuato, informó que, en esta ocasión, se entregaron 85 sillas de ruedas y 22 andaderas, sumando un total de 985 sillas entregadas a lo largo de la administración, lo que ha transformado la vida de muchas familias.

“Deseo que, de verdad, la herramienta que reciben hoy pueda transformar su vida. Cuídenlas mucho”, concluyó.