Irapuato impulsa empresas con Distintivo ESR

Irapuato, Guanajuato.- A través de una alianza estratégica entre el Gobierno Municipal, el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI) y el Gobierno del Estado, se continúa fortaleciendo el ecosistema empresarial a través de la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Actualmente, Irapuato se distingue como el único municipio entre los 46 del estado de Guanajuato que cuenta con la figura de Entidad Promotora, apoyando activamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) para obtener el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR).

En el marco de la reciente convocatoria para la obtención del Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), María Guadalupe Hernández Balderas, directora general del CCEI, explicó el papel crucial que desempeña el organismo como entidad promotora.

Destacó que el Gobierno de Irapuato, encabezado por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, dispone de becas con recursos económicos para que el costo no sea un impedimento para el crecimiento de las empresas, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial actúa como puente entre el CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) y las empresas locales, facilitando capacitación, asesoría y herramientas de diagnóstico.

“Queremos empresas comprometidas que trabajen de manera diferente. Irapuato tiene casi 40 empresas participando activamente, demostrando que somos una ciudad que da el extra por su comunidad. A nuestra alcaldesa Lorena Alfaro García le reconocemos ese compromiso de estar siempre al pendiente de las empresas, porque de esta manera se impulsa que cada vez más compañías se involucren en muchas áreas de responsabilidad social”, refirió.

El Distintivo ESR es un reconocimiento único. Al finalizar el proceso, las empresas acreditadas reciben una estatuilla artesanal, única en su tipo, que simboliza su compromiso con el medio ambiente, la comunidad y la ética empresarial.

Con estas acciones se busca que Irapuato no solo sea un hub industrial, también un referente en ética empresarial, calidad de vida laboral, vinculación con la comunidad y cuidado del medio ambiente.

Hernández Balderas destacó que las empresas con este distintivo suelen registrar mayor lealtad de sus colaboradores y una mejor percepción de marca frente a inversionistas internacionales, por lo que la invitación queda abierta a todas las cámaras empresariales y compañías interesadas en participar.

¿Cómo participar?

Si tu empresa está interesada en iniciar el proceso para obtener el Distintivo ESR con el respaldo del CCEI, los pasos son:

* Diagnóstico inicial: Evaluación de procesos internos.

* Capacitación: Talleres impartidos por expertos del CCEI.

* Evidencia: Recopilación de pruebas sobre prácticas responsables.

* Postulación: Entrega formal ante el CEMEFI bajo la promoción del CCEI.

Cierre de convocatoria: 8 de junio.

Publicación de resultados: 11 de agosto.

Para más información se puede acudir a las oficinas del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, ubicadas en el hotel Best Western Plus Plaza Florida.

www.ccirapuato.org.mx

Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal:

Calle Ramón Barreto de Tábora #770, colonia La Moderna.