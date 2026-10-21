Irapuato destinará hasta 150 millones de pesos a calles

Irapuato, Guanajuato.- El Ayuntamiento de Irapuato aprobó un fondo de hasta 150 millones de pesos para urbanizar y rehabilitar calles. El dinero saldrá de un apoyo financiero recuperable de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (JAPAMI) al gobierno municipal.

La propuesta se votó en la sesión ordinaria número 55 que pasó con 10 votos a favor y 5 en contra; los cinco regidores de Morena se opusieron, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano la respaldaron.

Del total, 48 millones de pesos se destinarán a urbanizar el cuerpo poniente de la avenida La Virgen, entre la privada La Virgen y la Calzada Las Arboledas; de los 102 millones restantes servirán para el mantenimiento mayor de calles de varias colonias dañadas por las lluvias de este año.

La solicitud la firmó el tesorero municipal, Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez y según lo que se dio a conocer, las calles se elegirán a partir de evaluaciones técnicas sobre su estado y la viabilidad de las obras.

En la discusión, el regidor Ignacio Morales Rojas pidió conocer qué calles recibirán los 102 millones. La alcaldesa Lorena Alfaro García respondió que los recursos atenderán peticiones ciudadanas y que en muchos casos se trata de reconstruir casi por completo las vialidades.

La regidora Elba García Melgar señaló que la obra de La Virgen beneficiará a Los Fresnos, Floresta, Quinta San Joaquín, San Joaquín, La Ucopi y la comunidad Emiliano Zapata (La Comunal), aunque no se informaron las condiciones de devolución del préstamo a la JAPAMI, los plazos de las obras ni la lista de calles.