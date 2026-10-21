Fuerte impacto de autobuses deja múltiples heridos en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un fuerte impacto entre dos camiones de transporte dejó un saldo de varios heridos sobre la carretera federal 1110 Pénjamo-La Piedad, entre las comunidades Laguna Larga y La Estrella. En el choque, se involucró una unidad de transporte de personal de la empresa Bafar y un urbano de Pénjamo-Lagunillas.

Personal de emergencias como las ambulancias de Cruz Roja, Oximédic, Amper y Santa Ana acudieron al lugar para revisar a los afectados. De manera extraoficial, se habla de más de 20 personas con distinta magnitud de lesiones.

Al momento se desconoce la mecánica del choque, sin embargo, el camión de pasajeros de Lagunillas fue golpeado en un costado por el transporte de personal. Al parecer, un problema de freno en el segundo habría provocado el accidente.

Policía Municipal y FSPE también arribaron para dar seguimiento con el percance. El sentido de Pénjamo hacia la Piedad presentó un cierre tras el choque, mientras que del lado contrario se realizó un bloqueo parcial.

Las autoridades recomendaron atender las medidas de seguridad, conducir con precaución y evitar la zona.