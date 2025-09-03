Hospital General de Uriangato celebra 33 años de servicio con avances en atención médica

Uriangato, Guanajuato.- El Hospital General de Uriangato cumple 33 años al servicio de la salud de la población, consolidándose como un espacio de atención integral y de acompañamiento humano para las familias del sur del estado.
Las actividades conmemorativas iniciaron este 2 de septiembre, encabezadas por el director de la unidad, Dr. Luis Carlos Rodríguez Robres, quien destacó el compromiso de médicos, enfermeras y todo el personal que día a día entrega lo mejor de sí para cuidar la vida y el bienestar de la gente.
Como parte de la semana de celebración se llevan a cabo capacitaciones y actividades de fortalecimiento para el personal de salud, con temas de gran relevancia como: el papel de las redes sociales en la actualidad, procuración y donación altruista de órganos, el código mariposa y la detección primaria del maltrato infantil.
Se realizó una campaña altruista de donación de sangre con la participación de alrededor de 120 donadores voluntarios, además de capacitaciones sobre TRIAGE, Código Oro y la importancia del autocuidado para el manejo del estrés.
El 4 de septiembre se realizan eventos deportivos de fútbol y basquetbol, así como clases de yoga que promueven la integración y el bienestar físico y emocional de la comunidad hospitalaria.
Finalmente, el 5 de septiembre se impartirán sesiones sobre prevención de la diabetes, inteligencia artificial y sus aplicaciones, así como competencias y el cierre de una semana productiva de aprendizaje y convivencia.
En su 33 aniversario, el Hospital General de Uriangato presenta avances que fortalecen la atención médica:
- 60 camas censables.
- 5 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), recién inaugurada hace tres semanas.
- 4 camas en Terapia Intermedia.
- 1,901 egresos hospitalarios, corte al 31 de agosto.
- 13,574 urgencias atendidas en lo que va del año.
- 1,240 cirugías realizadas hasta el 31 de agosto.
Entre las obras recientes destaca la remodelación del área de urgencias, entregada en febrero de 2025, que ahora cuenta con:
- 5 camas de observación para adultos y 1 aislado.
- 5 camas de observación pediátricas y 1 aislado.
- 2 camas de choque equipadas con nueva tecnología.
- 1 clínica de heridas y curaciones.
- 2 consultorios nuevos de atención médica.
- 1 consultorio obstétrico.
- 1 área de TRIAGE.
Asimismo, se remodelaron dos salas de quirófanos y próximamente se entregarán dos áreas de expulsión para tocología con 6 camas: 3 para recuperación y 3 para trabajo de parto.
El Hospital General de Uriangato reafirma su compromiso de ser un espacio cercano a la población, donde se atiende con calidez, dignidad y profesionalismo, reconociendo que cada paciente y cada familia merecen un trato humano y de calidad.
Con 33 años de historia, esta unidad de salud no solo representa atención médica, sino también esperanza, acompañamiento y el firme compromiso del Gobierno de la Gente de seguir fortaleciendo los servicios de salud para que lleguen a todas y todos.