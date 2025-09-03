Hospital General de Uriangato celebra 33 años de servicio con avances en atención médica

Uriangato, Guanajuato.- El Hospital General de Uriangato cumple 33 años al servicio de la salud de la población, consolidándose como un espacio de atención integral y de acompañamiento humano para las familias del sur del estado.

Las actividades conmemorativas iniciaron este 2 de septiembre, encabezadas por el director de la unidad, Dr. Luis Carlos Rodríguez Robres, quien destacó el compromiso de médicos, enfermeras y todo el personal que día a día entrega lo mejor de sí para cuidar la vida y el bienestar de la gente.

Como parte de la semana de celebración se llevan a cabo capacitaciones y actividades de fortalecimiento para el personal de salud, con temas de gran relevancia como: el papel de las redes sociales en la actualidad, procuración y donación altruista de órganos, el código mariposa y la detección primaria del maltrato infantil.

Se realizó una campaña altruista de donación de sangre con la participación de alrededor de 120 donadores voluntarios, además de capacitaciones sobre TRIAGE, Código Oro y la importancia del autocuidado para el manejo del estrés.

El 4 de septiembre se realizan eventos deportivos de fútbol y basquetbol, así como clases de yoga que promueven la integración y el bienestar físico y emocional de la comunidad hospitalaria.

Finalmente, el 5 de septiembre se impartirán sesiones sobre prevención de la diabetes, inteligencia artificial y sus aplicaciones, así como competencias y el cierre de una semana productiva de aprendizaje y convivencia.

En su 33 aniversario, el Hospital General de Uriangato presenta avances que fortalecen la atención médica:

60 camas censables.

5 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), recién inaugurada hace tres semanas.

4 camas en Terapia Intermedia.

1,901 egresos hospitalarios, corte al 31 de agosto.

13,574 urgencias atendidas en lo que va del año.

1,240 cirugías realizadas hasta el 31 de agosto.

Entre las obras recientes destaca la remodelación del área de urgencias, entregada en febrero de 2025, que ahora cuenta con:

5 camas de observación para adultos y 1 aislado.

5 camas de observación pediátricas y 1 aislado.

2 camas de choque equipadas con nueva tecnología.

1 clínica de heridas y curaciones.

2 consultorios nuevos de atención médica.

1 consultorio obstétrico.

1 área de TRIAGE.

Asimismo, se remodelaron dos salas de quirófanos y próximamente se entregarán dos áreas de expulsión para tocología con 6 camas: 3 para recuperación y 3 para trabajo de parto.

El Hospital General de Uriangato reafirma su compromiso de ser un espacio cercano a la población, donde se atiende con calidez, dignidad y profesionalismo, reconociendo que cada paciente y cada familia merecen un trato humano y de calidad.

Con 33 años de historia, esta unidad de salud no solo representa atención médica, sino también esperanza, acompañamiento y el firme compromiso del Gobierno de la Gente de seguir fortaleciendo los servicios de salud para que lleguen a todas y todos.