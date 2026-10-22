Entra Alejandro Navarro al rescate del clan: preside ahora al DIF capitalino

Guanajuato, Guanajuato.- El que entraba a la presidencia municipal por la puerta trasera, que está por el Pasaje de los Arcos, ahora entrará por la puerta grande: Mario Alejandro Navarro Saldaña fue designado nuevo Presidente del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, anunció su esposa Samantha Smith, la presidenta municipal. Releva a Saúl Navarro Smith, hijo de ambos.

Un comunicado institucional señala que el cambio fue realizado “Con el objetivo de fortalecer la política de asistencia social y redoblar la presencia en el territorio”.

Samantha, añade el texto, “expresó un especial y emotivo reconocimiento —primero como madre y después como Presidenta Municipal— a su hijo Saúl Alejandro Navarro Smith, quien durante estos dos años dejó de lado sus metas particulares para ayudarla a consolidar la primera etapa del DIF Municipal, y quien hoy concluye este ciclo para retomar de tiempo completo sus proyectos personales y profesionales”.

La explicación: “para dar continuidad inmediata al trabajo asistencial” determinó encomendar esta nueva etapa a Alejandro Navarro, “quien sumará su experiencia administrativa, su vocación de servicio y su conocimiento de cada rincón del municipio en un cargo que es estrictamente honorífico y sin goce de sueldo”.

Al asumir la Presidencia del DIF Municipal, Alejandro Navarro agradeció la confianza de la Alcaldesa para respaldar su gobierno desde la trinchera social y anunció el arranque inmediato del programa institucional “DIF Defiende”.

Mediante esta estrategia —que articula esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal, el sistema C4 y la Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA)—, el DIF Municipal desplegará presencia directa en las 103 comunidades, barrios y colonias de Guanajuato bajo cuatro acciones prioritarias: Prevenir, Detectar, Proteger y Acompañar, atendiendo de manera oportuna reportes ciudadanos para erradicar el trabajo infantil, la violencia familiar y el abandono de personas adultas mayores o con discapacidad.

Ni Alejandro Navarro ni su esposa se registraron ante la dirigencia estatal panista para ser “Defensores de la patria, la Familia y la Libertad”, formato irregular de precampaña que se supone da la candidatura a quien logre ese reconocimiento. En el caso de la capital recayó en la figura del diputado local, exsenador, exdiputado federal, exgobernador y ex rector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks.

Y como el cargo no es vinculante ni garantía legal para obtener en automático la candidatura a la presidencia municipal en 2027, Samantha Smith y Alejandro Navarro no se dan por muertos y dicen que aspirarán a la representación.

Por lo pronto, Alejandro Navarro tendrá boletines, más videos y fotos en redes digitales institucionales y mayor protagonismo. El padrino defiende así a su mediáticamente vapuleada familia.