Entra Alejandro Navarro al rescate del clan: preside ahora al DIF capitalino

El exalcalde relevó a su hijo Saúl y anunció el arranque de la estrategia “DIF Defiende”

Velio Ortega22 octubre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El que entraba a la presidencia municipal por la puerta trasera, que está por el Pasaje de los Arcos, ahora entrará por la puerta grande: Mario Alejandro Navarro Saldaña fue designado nuevo Presidente del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, anunció su esposa Samantha Smith, la presidenta municipal. Releva a Saúl Navarro Smith, hijo de ambos.

Un comunicado institucional señala que el cambio fue realizado “Con el objetivo de fortalecer la política de asistencia social y redoblar la presencia en el territorio”.

Samantha, añade el texto, “expresó un especial y emotivo reconocimiento —primero como madre y después como Presidenta Municipal— a su hijo Saúl Alejandro Navarro Smith, quien durante estos dos años dejó de lado sus metas particulares para ayudarla a consolidar la primera etapa del DIF Municipal, y quien hoy concluye este ciclo para retomar de tiempo completo sus proyectos personales y profesionales”.

La explicación: “para dar continuidad inmediata al trabajo asistencial” determinó encomendar esta nueva etapa a Alejandro Navarro, “quien sumará su experiencia administrativa, su vocación de servicio y su conocimiento de cada rincón del municipio en un cargo que es estrictamente honorífico y sin goce de sueldo”.

Al asumir la Presidencia del DIF Municipal, Alejandro Navarro agradeció la confianza de la Alcaldesa para respaldar su gobierno desde la trinchera social y anunció el arranque inmediato del programa institucional “DIF Defiende”.

Mediante esta estrategia —que articula esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal, el sistema C4 y la Procuraduría Auxiliar para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA)—, el DIF Municipal desplegará presencia directa en las 103 comunidades, barrios y colonias de Guanajuato bajo cuatro acciones prioritarias: Prevenir, Detectar, Proteger y Acompañar, atendiendo de manera oportuna reportes ciudadanos para erradicar el trabajo infantil, la violencia familiar y el abandono de personas adultas mayores o con discapacidad.

Ni Alejandro Navarro ni su esposa se registraron ante la dirigencia estatal panista para ser “Defensores de la patria, la Familia y la Libertad”, formato irregular de precampaña que se supone da la candidatura a quien logre ese reconocimiento. En el caso de la capital recayó en la figura del diputado local, exsenador, exdiputado federal, exgobernador y ex rector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks.

Y como el cargo no es vinculante ni garantía legal para obtener en automático la candidatura a la presidencia municipal en 2027, Samantha Smith y Alejandro Navarro no se dan por muertos y dicen que aspirarán a la representación.

Por lo pronto, Alejandro Navarro tendrá boletines, más videos y fotos en redes digitales institucionales y mayor protagonismo. El padrino defiende así a su mediáticamente vapuleada familia.

Velio Ortega22 octubre, 2026

Velio Ortega

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información