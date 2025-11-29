Arde camioneta asignada para recabar indicios de la Fiscalía

Guanajuato, Guanajuato.- Una camioneta oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), asignada recabar indicios terminó convertida en pérdida total la noche de este viernes, tras incendiarse sobre la carretera Irapuato–Guanajuato, afuera del depósito de vehículos y chatarra cercana la comunidad San José de Tránsito.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 de la noche y generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales.

Reportantes al 911 indicaron que la unidad ardía y cuando llegó la unidad 01 del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB), ya las llamas habían alcanzado todo el vehículo. Tuvo que llegar la máquina-02 para el enfriamiento de la unidad y evitar que los pastizales que habían sido alcanzados por las llamas se propagaran por la zona. Ante el riesgo de que fuera algo más grave, también llegaron integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos voluntarios de la capital.

No hubo personas lesionadas y al revisar el vehículo no se localizaron ocupantes dentro del vehículo. Hasta ahora se desconocen las causas del incendio. Las autoridades investigan si el fuego fue provocado por una falla mecánica o algún otro factor no determinado.

Segunda en lo que va del año

El 21 de febrero pasado, otra camioneta asignada a la recopilación de indicios criminales fue destruida por el fuego, pero en la ciudad de Celaya.

La camioneta de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se quemó, de acuerdo con información oficial, a causa de una falla mecánica cuando circulaba por el Eje Norponiente. No hubo lesionados y aparentemente el incendio fue provocado por un corto circuito.

También fue por la noche, a las 7:30 horas pasado meridiano. La unidad quedó reducida a chatarra y fierro retorcido

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:30 de la noche de este pasado jueves 20 de febrero, cuando se recibió un reporte sobre el incendio de una camioneta tipo Suburban, color blanco, en el cruce del Eje Norponiente y la carretera Panamericana Celaya – Cortázar.

Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de Celaya, se trasladaron al lugar, confirmando que se trataba de una camioneta, color blanco perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, adscrita al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).

Automovilistas que se encontraban en la zona intentaron sofocar el fuego con la ayuda de extintores, sin embargo, las llamas sobrepasaron sus esfuerzos y consumieron en su totalidad el vehículo oficial. No se reportaron personas lesionadas o fallecidas, solamente los daños materiales que dejaron como pérdida total a la camioneta.