Guanajuato impulsa empleo femenino con Enlace Laboral ‘Aliadas’

Valle de Santiago, Guanajuato.- Con la participación de 17 empresas que ofrecieron 223 vacantes, se llevó a cabo el Enlace Laboral ‘Aliadas’ en Valle de Santiago, cuyo objetivo es acercar oportunidades de empleo a mujeres y al público en general.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la política económica estatal impulsa la inclusión y la igualdad de oportunidades para construir una sociedad más justa y equitativa.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, resaltó la importancia de este tipo de eventos para el empoderamiento femenino y la independencia económica al acercar oportunidades laborales en espacios seguros.

“Este evento nace del compromiso de conectarlas en oportunidades de empleo con empresas que valoran sus competencias, para que cada mujer tenga la oportunidad de integrarse al mercado laboral con condiciones dignas y equitativas. Aquí no solo buscamos que se dé una entrevista, sino abrir caminos para su crecimiento y autonomía económica”, dijo.

En esta ocasión las empresas acercaron oportunidades con vacantes para los municipios: Valle de Santiago, Salamanca, Celaya y Silao en perfiles desde operativos hasta directivos.

Estos eventos brindan mayor visibilidad a la participación femenina dentro de la fuerza productiva local y son un paso clave hacia la construcción de paz social a través de empleos dignos.

Los eventos facilitan el contacto directo entre empleadores y buscadores de empleo, agilizando procesos y respondiendo a las necesidades reales del mercado dentro y fuera del corredor industrial.

Para las empresas, los beneficios incluyen simplificación en los procesos de selección y apoyo para lograr la retención del personal, fomentando ambientes laborales inclusivos y equitativos.

A través de la Secretaría de Economía, el Gobierno de la Gente consolida a Guanajuato como referente en vinculación laboral, transformando oportunidades en empleos dignos y bien remunerados, especialmente para sectores vulnerables.