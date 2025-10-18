Irapuato: atienden 84 mil reportes ciudadanos

Irapuato, Guanajuato.- Para el Gobierno de Irapuato, mejorar la atención y respuesta ante los llamados de emergencia es una prioridad. Por ello, se ha fortalecido el Sistema de Emergencias 911, con personal mejor capacitado y un enfoque en la atención humana y sensible durante situaciones críticas.

¿Por qué es importante fortalecer este sistema? Porque en los momentos más difíciles, cuando la ciudadanía requiere ayuda urgente, es fundamental recibir una respuesta rápida, eficaz y empática. La integridad de cada persona y de sus seres queridos es la máxima prioridad.

Como parte de los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, se implementaron protocolos especializados para la atención de casos de violencia de género y para la protección de niñas, niños y adolescentes desde la primera llamada, garantizando su seguridad inmediata.

Además, se llevaron a cabo 16 campañas digitales y 34 visitas guiadas para promover el uso correcto del 911, con el propósito de reducir llamadas falsas y agilizar la atención a emergencias reales.

De más de 400 mil llamadas recibidas, se validaron y atendieron más de 84 mil reportes procedentes, lo que refleja la eficiencia y el compromiso del personal en brindar apoyo oportuno a quienes realmente lo necesitan.