León aprueba 11.3 millones para la rehabilitación integral del Teatro Manuel Doblado

León, Guanajuato.- El Teatro Manuel Doblado, joya arquitectónica y emblema cultural de la ciudad de León, avanza en su proceso de rehabilitación integral a través de un proyecto técnico que conjuga la conservación patrimonial con la actualización funcional del inmueble.

Esta nueva intervención tendrá una inversión municipal de 11 millones 285 mil 783 pesos, misma que fue aprobada en la Comisión de Patrimonio y Cuenta Pública, y votada a favor en la Sesión de Ayuntamiento del jueves 23 de octubre del 2025.

Ésta intervención busca fortalecer la vocación escénica del recinto y prolongar su vida útil bajo criterios de respeto histórico y sostenibilidad.

Las acciones contempladas responden a una planeación escalonada que incluye la restauración de elementos estructurales, la modernización de las instalaciones hidráulicas y pluviales, así como el tratamiento de muros y plafones. Todo ello con el propósito de garantizar condiciones óptimas para artistas, equipos técnicos y público visitante.

El proceso de rehabilitación implica también la gestión responsable de los materiales retirados y la atención puntual a los sistemas de drenaje y conducción, con lo que se previenen futuras afectaciones por humedad y se asegura la conservación preventiva del inmueble. Estas acciones, más allá del mantenimiento físico, refuerzan la continuidad de un legado escénico que ha dado identidad y orgullo a generaciones de leonesas y leoneses.

Si bien por ahora no hay fecha de inicio de obras, estas labores se realizarán en diferentes fechas y periodos diferidos para la intervención; para que con ello, no se cierre el teatro por un periodo prolongado. Se trabajará en coordinación con la Dirección de Obra Pública para diseñar un calendario que permita la continuidad de las actividades artísticas y culturales sin afectar el avance de los trabajos técnicos, de modo que el recinto permanezca activo durante gran parte del proceso.

Desde su inauguración, el Teatro Manuel Doblado ha sido testigo de innumerables puestas en escena, conciertos, temporadas artísticas y encuentros culturales que han delineado la historia viva de la ciudad. Su rehabilitación significa no solo la recuperación material del edificio, sino también un acto de memoria y proyección cultural hacia el futuro: un compromiso con la permanencia de los derechos culturales, la preservación del patrimonio y la participación ciudadana en la vida artística de León.

Cada intervención es un gesto de continuidad que honra el pasado, sostiene el presente y prepara el escenario para las generaciones que seguirán haciendo del Teatro Manuel Doblado un punto de encuentro entre el arte, la historia y la comunidad.